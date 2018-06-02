Российская синхронистка Евгения Подберезкина раскритиковала футболистов за большие зарплаты

Красавица поделилась эмоциями от детского соревнования по футболу «Под флагом добра». Спортсменка и модель Евгения Подберезкина рассказала также, чего стоит ожидать от ЧМ-2018. Известно, что чемпионат в этом году проходит в России.

Евгения сообщила, что впервые на подобном футбольном турнире. Для нее честь побывать гостем на таком мероприятии. Всем известно, что модель тесно связана со спортом, а тем более с международными состязаниями. Подберезкина считает, что детская футбольная команда сильная, поэтому сможет урвать какое-нибудь призовое место. Также синхронистка пожелала удачи и другим странам, которые приехали на юношеское соревнование.

Насчет ЧМ-2018, Евгения Подберезкина думает, что наша сборная сможет показать высший класс. Модель надеется, что наша команда отстоит честь России. Несмотря на уверенность в российской сборной, девушка предпочла болеть за сборную Германии.

Известно, что Евгения Подберезкина намерена посетить парочку матчей, которые будут проходить в Москве, в другие города ездить не собирается. Спортсменке пишу некоторые футболисты-поклонники, поэтому Подберезкина не может пропустить игры с их участием. Также синхронистка желает посетить матч-открытие, но не знает, остались ли билеты.