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| | Dva vodka spasiba: Бельгиец в образе медведя спел песню о русской водке к ЧМ-2018

Dva vodka spasiba: Бельгиец в образе медведя спел песню о русской водке к ЧМ-2018

Сегодня, 16:16

В видеоролике житель Бельгии старательно демонстрирует самые распространённые стереотипы о России, из-за чего на первых секундах ролика у него в руках оказывается балалайка.

Многие пользователи в Сети не смогли сдержать смеха, увидев, как бельгиец в образе медведя спел песню о русской водке, приуроченную к скорому старту ЧМ-2018, который пройдёт в России. С первых секунд видео Том Уэс, ставший автором песни, предстаёт перед камерой в образе медведя с балалайкой. Наиболее смешным пользователям показался припев композиции, состоящий из трёх слов: «Dva vodka spasiba». Во время исполнения припева бельгиец характерными движениями якобы опрокидывает обе рюмки, сохраняя при этом серьёзный вид.

Также в видео показаны красоты России, а танцоры показывают национальные российские танцы. Том Уэс спел о том, что сборная команда Бельгии по футболу не только посетит Калининград, Сочи и Москву, но и победит всех своих соперников.


Александр Вест
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