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| | Король Бельгии может посетить ЧМ-2018 в России

Король Бельгии может посетить ЧМ-2018 в России

Сегодня, 15:53

Матч бельгийской сборной по футболу с командой Туниса запланирован на 23 июня, когда и стоит ожидать приезда столь высокопоставленного политика.

В издании Le Soir появилась публикация с информацией о том, что Король Бельгии может посетить Россию во время ЧМ-2018. Журналисты отметили, что скорее всего, приезд короля Филиппа состоится в конце июня, когда запланирована встреча сборных команд Туниса и Бельгии, так как главной причиной приезда бельгийского правителя станет поддержка национальной команды по футболу на мундиале. Источник, предоставивший данную информацию, сообщил о том, что король Бельгии Филипп заинтересован в посещении одной из первых встреч команды во время ЧИ-2018.

Другие же источники утверждают, что король Филипп вероятнее всего прибудет ко второму матчу бельгийской сборной, так как данную игру собирается посетить Дидье Рейндерс, являющийся главой МИД Бельгии. Всего во время мундиаля ожидается приезд в Россию по меньшей мере пяти тысяч болельщиков из Бельгии.


Александр Вест
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