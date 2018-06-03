"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

 Знаменитость довела до грани своих фанатов настолько, что они готовы стать хейтерами.

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

От Редактора

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

 Президент США обнародовал совместное фото с моделью в Twitter и заявил, что прекрасно пообщался со

Сюжеты :

Кружевное белье и кожаное пальто: Кайли Дженнер возмутила вульгарным нарядом В Заинске должник по штрафам ГИБДД лишился автомобиля Неудачный бросок: Боец MMA отправил в нокаут сам себя Мэр Москвы заявил о модернизации всех городских больниц «Прямо неловко за Настю»: Анастасию Волочкову с грязной головой высмеяли за шпагат «Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы Фанатов удивила непропорциональная фигура Анастасии Квитко Певец Вадим Казаченко написал на экс-жену заявление в полицию Гарик Харламов показал живучую игрушку из 90-х В США американка посадила самолет посреди улицы Эксперты рассказали, что делать, если не работает Google Play SkyWatch Earth засняла фиолетовые вспышки НЛО в небе над Шпицем
| | Статую волчонка Забиваки установили около отеля в Саратове

Статую волчонка Забиваки установили около отеля в Саратове

Сегодня, 06:20

Один из символов ЧМ-2018 уже установлен около отеля Lotto в Саратове, где будет приветствовать прохожих и болельщиков, которые пришли поболеть за любимую команду.

Многие пользователи Сети уверены, что Забивака очень милый, поэтому многие мечтают встретить его и сфотографироваться с ним. Поэтому волчонка-талисмана устанавливают в разных городах, чтобы поддержать спортивный дух болельщиков.

В этот раз Забиваку установили около отеля Lotto, где он держит мяч в руке, а второй показывает палец вверх. Организаторы утверждают, что в городе будет еще один Забивака. Он будет находиться на площади Куйбышева, где будет расположена фан-зона и где будут находиться большинство болельщиков, следя за футболом на большом экране.

Известно, что волчонок-талисман достигает почти двух метров высоту. Он изготовлен из прочного материала – стеклопластик. Также Забивака может не опасаться, что кто-то выместит на нем свою злость из-за проигрыша любимой команды, так как он очень прочный и выносливый. Некоторые источники сообщают, что он способен выдержать вес в 100 кг.


Алиса Гилберт
Новости по теме
В Саратове установили памятник актеру Олегу Янковскому
В Саратове установили памятник актеру Олегу Янковскому

В Саратове около здания театра драмы им. Слонова установили памятник известному актеру Олегу Янковскому. Напомним, что именно здесь звезда советского кино

В Петербурге сотрудники ОМОНа вывели из фан-зоны пьяных болельщиков «Зенита»
В Петербурге сотрудники ОМОНа вывели из фан-зоны пьяных болельщиков «Зенита»

В Петербурге в воскресенье, 22 мая, на Конюшенной площади разместилась фан-зона для болельщиков чемпионата мира по хоккею. Однако перед началом поединка за

Lifan в Гуанчжоу представит свою новую машину Lotto
Lifan в Гуанчжоу представит свою новую машину Lotto

В ноябре в городе Гуанчжоу готовится очередной автосалон, на котором будет представлен новый компактный минивэн Lotto от производителя из Китайской народной

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы

Подписчики восхитились внешностью мамы знаменитой блондинки из Ростова. По их мнению, женщина выглядит потрясающе и молодо. «Как сестры», - отметили фанаты.

«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу
«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу

Поклонники обеспокоились здоровьем актера. На снимках, сделанных в Санкт-Петербурге, музыкант выглядит болезненно худощавым, отметили встревоженные

Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения
Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения

Елена Третьякова убеждена, что не обязательно придерживаться диет и утомлять себя физическими нагрузками. По мнению певицы, необходимо научиться правильно

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости