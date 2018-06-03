Статую волчонка Забиваки установили около отеля в Саратове

Один из символов ЧМ-2018 уже установлен около отеля Lotto в Саратове, где будет приветствовать прохожих и болельщиков, которые пришли поболеть за любимую команду.

Многие пользователи Сети уверены, что Забивака очень милый, поэтому многие мечтают встретить его и сфотографироваться с ним. Поэтому волчонка-талисмана устанавливают в разных городах, чтобы поддержать спортивный дух болельщиков.

В этот раз Забиваку установили около отеля Lotto, где он держит мяч в руке, а второй показывает палец вверх. Организаторы утверждают, что в городе будет еще один Забивака. Он будет находиться на площади Куйбышева, где будет расположена фан-зона и где будут находиться большинство болельщиков, следя за футболом на большом экране.

Известно, что волчонок-талисман достигает почти двух метров высоту. Он изготовлен из прочного материала – стеклопластик. Также Забивака может не опасаться, что кто-то выместит на нем свою злость из-за проигрыша любимой команды, так как он очень прочный и выносливый. Некоторые источники сообщают, что он способен выдержать вес в 100 кг.

Алиса Гилберт