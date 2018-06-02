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| | Наталья Водянова и Иван Ургант отрепетировали вынос кубка ЧМ-2018 по футболу

Наталья Водянова и Иван Ургант отрепетировали вынос кубка ЧМ-2018 по футболу

Сегодня, 15:05

Супермодель стала гостьей очередного выпуска программы «Вечерний Ургант». Во время шоу обсудили не только профессиональную и благотворительную деятельность звезды, но и поговорили о приближающемся Чемпионате мира по футболу.

На программу Наталья Водянова пришла вместе со своим сыном Лукасом. Многие подметили, что старший наследник модели из Нижнего Новгорода выше Урганта. В непринужденной беседе ведущий прокомментировал новую обложку журнала Vogue, на которой запечатлена модель с полуобнаженными футболистами.

На вопрос о том, любит ли смотреть футбол модель, Водянова ответила, что ей и ее дочке приходится его любить, так как у нее четыре сына. Наталья отметила, что в семье у них каждый болеет за свою команду, но приоритетными остаются «Челси» и «Пари Сен-Жермен». Модель подчеркнула, что во время ЧМ-2018 по футболу они будут болеть за три страны – Россию, Францию и Великобританию.

Стоит отметить, что Наталье Водяновой на этом Чемпионате мира отведена очень важная роль – она вынесет кубок ЧМ-2018 по футболу. В связи с этим Иван Ургант предложил Наталье посоревноваться в этом деле. С символическими «кубками» в руках соперники прошли полосу препятствий и оказались у финиша одновременно. Таким образом, Водянова и Ургант отрепетировали вынос кубка.


Мирослава Донцова
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