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| | 18-летний футболист Райан Эванс из «Мэнсфилд Таун» умер во сне

18-летний футболист Райан Эванс из «Мэнсфилд Таун» умер во сне

Вчера, 22:01

Капитан юниорской футбольной команды Англии ушел из жизни у себя дома. Он обладал бесконечным энтузиазмом и являлся фантастическим лидером, сообщает тренер его команды.

Капитан английского юниорского футбольного клуба Райан Эванс умер во сне у себя дома. Спортсмену было всего 18 лет, а звание капитана он получил в прошлом сезоне. Тренер его команды описывает своего покойного подопечного как энтузиаста, фантастического лидера, сделавшего огромный вклад в команду.

В начале апреля умер 18-летний футболист Самба Диоп. О причинах смерти футбольного защитника не сообщается.

26 марта в возрасте 25 лет умер на футбольном поле центрфорвард из Хорватии Бруно Бобан, после удара мячом в грудь.

9 марта скончался 18-летний полузащитник французского футбольного клуба «Тур». Футболист ушел из жизни во сне из-за остановки сердца.

4 марта жизнь покинул Давиде Астори в возрасте 31 года, который при жизни был защитником в сборной Италии. По обнародованным фактам, футболист умер из-за брадиаритмии.


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