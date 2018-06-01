Хоккеисты из Washington Capitals застряли в самолете на два часа из-за грозы

Игроки одного из самых сильных клубов НХЛ вынуждены были ждать, пока не минует угроза удара молнии. Спортсмены только вернулись из Лас-Вегаса, где они отыграли серию матчей на выезде финала Кубка Стэнли. Их соперниками была команда Vegas Golden Knights.

О том, что игроки команды Washington Capitals застряли в самолете из-за грозы на целых два часа, сообщили в пресс-службе НХЛ. Завтра состоится следующий поединок между клубами Vegas Golden Knights и Washington Capitals. Мачт будет сыгран в столице Соединенных Штатов, то есть на льду команды из Вашингтона.

Причиной того, что хоккеисты провели так много времени на борту воздушного судна, стали сложности с подъездом к самолету. В условиях ненастья, персонал аэропорта не мог подогнать к лайнеру трап. Однако спортсмены не очень огорчились. Их поединок с хоккеистами из Лас-Вегаса завершился победой. Итоговый счет встречи – 3:2 в пользу одноклубников Овечкина.

Дарья Светозарова