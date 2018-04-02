Лионель Месси: Ещё рано говорить об уходе из футбола

Аргентинский футболист Лионель Месси ещё не намерен оставлять футбол. Он готов играть, пока будет хватать сил. А с каждым днём, желание находится на футбольном поле, у него только возрастает. И поставленные перед собой цели о новых трофеях и огромном количестве голов ещё не достигнуты.
Лионель Месси получал награду «Золотой мяч» за лучшего футболиста мира пять раз. За всё время игры в «Барселоне» футболист был восьмикратным чемпионом Испании. Ещё пять раз он был обладателем кубка Испании. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов. И Лионель Месси на этих достижениях ещё не готов поставить точку.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях