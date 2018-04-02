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| | Многоборка Чернова не рассматривает возвращение в спорт после дисквалификации

Многоборка Чернова не рассматривает возвращение в спорт после дисквалификации

Сегодня, 18:44
Многоборка из России Татьяна Чернова ответила на вопрос о возвращении в спорт после дисквалификации. По ее словам, она не рассматривает этот вопрос, так как у нее есть дела поважнее.

Многоборка Чернова не рассматривает возвращение в спорт после дисквалификации

 

26 марта многоборка из России Татьяна Чернова признана дисквалифицированной из-за нарушения антидопинговых правил на 4 месяца. Аннулированы ее спортивные достижения с августа 2008 года по август 2009 года. Спортсменка признала санкции, вменяемые в ее отношении. Отвечая на вопрос про свою дисквалификацию, многоборка сказала, что не думает об этом. В настоящее время у нее есть более важные дела.

2 апреля стало известно о дисквалификации украинского тяжелоатлета Александра Пелешенко из-за того, что в результатах его анализов нашли запрещенный стимулятор роста.

В марте 2018 года стало известно, что дисквалифицировали сразу троих игроков из сборной Австралии по крикету, за то, что те были уличены в жульничестве – один их спортсменов натер мячик перед ударом наждачной бумагой, чтобы изменить траекторию его движения.
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