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| | Украинского тяжелоатлета Пелешенко отстранили из-за допинга

Украинского тяжелоатлета Пелешенко отстранили из-за допинга

Сегодня, 17:54
Тяжелоатлет из Украины прошел тест на наличие допинга. Специалисты нашли в результатах его анализов стимулятор для гормона роста, который входит в перечень запрещенных веществ.

Украинского тяжелоатлета Пелешенко отстранили из-за допинга

 

Из-за того, что в результатах анализов тяжелоатлета из Украины Александра Пелешенко нашли запрещенное вещество, IWF временно отстранила спортсмена. Допинг-проба выявила в организме Пелешенко препарат, который стимулирует гормон роста - GHRP-2.

Спортсмен заслужил звание двукратного чемпиона Европы среди тяжелоатлетов до 85 кг в 2016 и 2017 годах.

Армянская тяжелоатлетка Соня Погосян также подозревается в применении допинговых средств. В ее допинг-пробе нашли пептидные гормоны и стимуляторы роста мышц. Спортсменка временно отстранена по решению IWF.

На допинг проверили футболистов из ФК «Барселона», в число которых вошел и Лионель Месси. Проверка инициирована УЕФА, во время которой поверят наличие в организме спортсменов эритропоэтина, а также гормонов роста.
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