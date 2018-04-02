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| | Малкин заработал удаление во время матча НХЛ и повздорил с Кузнецовым

Малкин заработал удаление во время матча НХЛ и повздорил с Кузнецовым

Сегодня, 16:40
На матче НХЛ заводной Евгений Малкин, игрок «Питтсбург Пингвинз», получил удаление. Кроме того, хоккеист успел повздорить с игроком «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, раскритиковав его поведение.

Малкин заработал удаление во время матча НХЛ и повздорил с Кузнецовым

 

Малкин был удален, когда на 59 минуте игры задел плечом форварда столичного клуба Ти Джея Оши и выбросил его клюшку на чужую скамейку, в результате чего началась драка. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» продолжил негативно высказываться на скамье, и был дисциплинарно наказан до конца НХЛ. Покидая поле, Малкин поссорился и с Евгением Кузнецовым, игроком «Вашингтона». Спортсмены обменялись оскорблениями. Малкин был недоволен тем, что Кузнецов, будучи на лавке запасных, влез в их с Оши спор, да еще и говорил по-русски.

Матч НХЛ завершился со счетом 3:1 в пользу команды «Вашингтон Кэпиталз». Кузнецов запомнился отличной передачей на игрока Дмитрия Орлова.
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