Смолова призвали покинуть РФ после мата в адрес болельщиков

Футбольный агент Роман Орещук поддержал форварда «Краснодара» Федора Смолова, который во время матча против «Анжи» выругался в адрес фанатов своего клуба. Футболист принес извинения болельщикам, а Орещук посоветовал ему ехать в Европу.

Виктория Озерова

Накануне состоялся матч РФПЛ «Краснодар» - «Анжи». Встреча завершилась ничьей, но за 10 минут до конца положение «Краснодара» было проигрышным. Тогда Смолова сменил Вандерсон, и первый, уходя с поля, выругался в адрес освистывающих его болельщиков прямо на камеру. После Смолов принес извинения, отметив, что играл с ангиной. Пост прокомментировал агент Роман Орещук. Он посоветовал Смолову не обращать внимания на «карманных критиков» и уехать в Европу.Также Роман Орещук выразил беспокойство за здоровье футболиста, отметив, что «главное без осложнений чтоб». Футбольный агент выразил уверенность, что в Европе Смолов будет играть еще лучше и пожелал ему удачи.