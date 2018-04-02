Футболист Смолов принес извинения за мат в прямом эфире

Форвард «Краснодара» Федор Смолов во время замены в матче с «Анжи» не сдержался и высказал свое недовольство на камеру, используя нецензурную лексику. Гнев футболиста вызвали освистывающие его болельщики. После матча спортсмен извинился перед фанатами.

Виктория Озерова

На 85 минуте матча «Краснодар» - «Анжи» форварда Федора Смолова на поле сменил полузащитник бразилец Вандерсон. Уход нападающего с поля заснял на камеру один из операторов. В это время с трибун доносился свист, и Смолов не сдержался и эмоционально выругался в адрес болельщиков. После футболист решил объяснить свое поведение фанатам. Он признал, что поступил некрасиво, поскольку «ругаться матом – плохо», особенно, если это слышат женщины и дети. Федор Смолов рассказал, что вышел на поле с ангиной, а его недовольство вызвала плохая игра его самого.Стоит отметить, что матч завершился со счетом 1:1.