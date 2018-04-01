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| | Фанаты "Ростова" вывесили черный баннер в память о погибших в Кемерово

Фанаты "Ростова" вывесили черный баннер в память о погибших в Кемерово

Сегодня, 22:54
Фанаты "Ростова" и ЦСКА почтили память погибших в Кемерово. В рамках акции они растянули черный баннер со словами скорби.

Фанаты "Ростова" вывесили черный баннер в память о погибших в Кемерово

 

На трибунах арены "Олимпи-2" ультрасы повесили баннер черного цвета с надписью, которая гласила "Кричали дети, моля о помощи в трудный час, а мы лишь можем в их память помолчать". До этого в СМИ сообщалось, то все поклонники футбола пришли к общему согласию о том, что в первых таймах поединков фанаты не станут вести активную поддержку своих команд для выражения скорби в связи с произошедшей трагедии.

 

Все встречи 24-го тура отечественного футбольного чемпионата стартовали с минуты молчания. После первого отрезка игры ЦСКА ведет со счетом 1-0. Автором гола, забитого под конец первого тайма, стал Георгий Щенников. В результате кемеровского пожара погибли 64 человека, где большая часть дети. После трагедии глава Кузбасса Аман Тулеев покинул свой пост.
Никита Готский
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