Фанаты "Ростова" вывесили черный баннер в память о погибших в Кемерово

Фанаты "Ростова" и ЦСКА почтили память погибших в Кемерово. В рамках акции они растянули черный баннер со словами скорби.

На трибунах арены "Олимпи-2" ультрасы повесили баннер черного цвета с надписью, которая гласила "Кричали дети, моля о помощи в трудный час, а мы лишь можем в их память помолчать". До этого в СМИ сообщалось, то все поклонники футбола пришли к общему согласию о том, что в первых таймах поединков фанаты не станут вести активную поддержку своих команд для выражения скорби в связи с произошедшей трагедии.

Никита Готский

Все встречи 24-го тура отечественного футбольного чемпионата стартовали с минуты молчания. После первого отрезка игры ЦСКА ведет со счетом 1-0. Автором гола, забитого под конец первого тайма, стал Георгий Щенников. В результате кемеровского пожара погибли 64 человека, где большая часть дети. После трагедии глава Кузбасса Аман Тулеев покинул свой пост.