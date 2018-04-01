Лионель Месси впервые показал своего новорожденного сына

Звезда мирового футбола Лионель Месси в третий раз стал отцом 10 марта этого года. Спортсмен решил опубликовать фотографии с младенцем на своем Instagram.

Отменим, что семья Лионеля уже воспитывает двух сыновей (6-летнего Тиаго и 3-летнего Матео – прим. VladTime). И вот в этом году у парочки очередное пополнение – родился сын, которого назвали Чиро. Нетерпеливый отец не стал медлить и опубликовал семейное фото на просторах Instagram.

Стоит отметить, что футболист для семьи служит отличной поддержкой и защитой. Помимо дома, все прекрасно знают, что Лионель является важным членом в команде «Барселона». Если появится надобность, то Месси активно тренируется без выходных. Известно, что прошлый год футболист провел 44 матча и в них успел забить 36 голов.