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| | Лионель Месси впервые показал своего новорожденного сына

Лионель Месси впервые показал своего новорожденного сына

Сегодня, 20:38
Звезда мирового футбола Лионель Месси в третий раз стал отцом 10 марта этого года. Спортсмен решил опубликовать фотографии с младенцем на своем Instagram.

Лионель Месси впервые показал своего новорожденного сына

 

Отменим, что семья Лионеля уже воспитывает двух сыновей (6-летнего Тиаго и 3-летнего Матео – прим. VladTime). И вот в этом году у парочки очередное пополнение – родился сын, которого назвали Чиро. Нетерпеливый отец не стал медлить и опубликовал семейное фото на просторах Instagram.

Лионель Месси впервые показал своего новорожденного сына

 

Стоит отметить, что футболист для семьи служит отличной поддержкой и защитой. Помимо дома, все прекрасно знают, что Лионель является важным членом в команде «Барселона». Если появится надобность, то Месси активно тренируется без выходных. Известно, что прошлый год футболист провел 44 матча и в них успел забить 36 голов.
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