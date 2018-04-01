Он идиот: Бывший игрок «Уфы» высказался о Насри

Бывший хавбек «Уфы» Эммануэль Фримпонг рассказал о своей ссоре с бывшим партнером по лондонскому «Арсеналу» Самиром Насри. По словам экс-уфимца, Насри возложил на него ответственность за поражение «Арсенала» в матче с «Ливерпулем» в сезоне 2011/20012.

Дарья Светозарова

В том поединке ганец получил красную карточку на 70 минуте поединка. На тот момент счет был 0:0. Однако после удаления Фримпонга футболисты из «Ливерпуля» забили два гола, на которые спортсмены «Арсенала» не смогли ответить.Ганец в это время терпеливо ждал в раздевалке, пока завершится матч, но предполагал, что тренер Арсен Венгер устроит ему разнос. Вопреки опасениям футболиста, наставник оставался спокоен и обстановка в раздевалке царила пусть и не триумфальная, но вполне миролюбивая. А затем пришел Насри. Этот спортсмен воздерживаться не стал и обвинил ганца в проигрыше. Эммануэль признался, что не стал даже спорить. Он был молод и принял на веру мнение старшего товарища. Однако затем Насри стал третировать его на тренировках, издевался над ним и даже унижал. А однажды заявил, что мог бы просто его купить. Это окончательно вывело Фримпонга из равновесия.Он признал, что товарищ по команде мог бы это сделать, но у всего есть границы. В заключение он заявил, ему не нравится Насри: «Он идиот! Я никогда не буду его уважать».