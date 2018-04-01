УЕФА предупредил «Зенит» за странное поведение игрока при проверке не допинг

После завершения матча между российским футбольным клубом «Зенит» и шотландским «Селтиком», который состоялся в Петербурге, произошел случай, позволивший сотрудникам допинг-контроля усомниться в честности хозяев поля.

Домбровский Сергей

Игроку «Зенита» Дмитрию Полозу предложили пройти проверку на наличие запрещенных препаратов в крови. Футболист повел себя непонятно, он быстро ретировался в раздевалку, а по прошествии определенного времени вернулся. Сотрудники допинг-контроля пожаловались на Полоза. В итоге УЕФА вынес предупреждение «Зениту» по поводу странного поведения спортсмена. По словам представителей команды из Петербурга, ничего страшного в этом нет. Предупреждение УЕФА являются стандартной процедурой в том случае, при наличии определенных вопросов к игрокам, если происходят незначительные нарушения.Сотрудники «Зенита» заявляют, речь о наказании не идет, это просто один из способов запугивания. Работники УЕФА пригрозили пальчиком Полозу и руководству клуба, на том дело и закончится. Футболиста своевременно не остановили, поэтому он зашел на несколько секунд в раздевалку, но практически сразу же вернулся.