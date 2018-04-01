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| | В Мордовии обитает кот-предсказатель

В Мордовии обитает кот-предсказатель

Сегодня, 16:30
В поселке Огарево на территории Мордовии обитает необычный кот, который имеет уникальную способность. Пушистый питомец обладает экстрасенсорными задатками, поскольку способен предугадывать счет хоккеных и футбольных матчей.

В Мордовии обитает кот-предсказатель

 

Кот-предсказатель носит кличку Швепс и предрекает счет предстоящих соревнований с помощью мяуканья. Его хозяин узнал о необычных способностях своего питомца не так давно, обратив внимание на его состояние здоровья, которое начинало ухудшаться после важных матчей с участием сборной РФ по хоккею и футболу.

Швепс стал звездой интернета, поразив подписчиков не только своими способностями к предсказаниям, но и древней необычной родословной, которая корнями уходит к коту, ходящему по цепи и прославленному великим русским поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным.

В предверии важных матчей хозяин кладет перед котом фотографии сборных, и тот, глядя на них, начинает мяукать, предсказывая счет. Однако после этой трудной работы усатого отпаивают валерьянкой, придающей ему сил.
Пойда Анна
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