Ротань: Сборная Украины поехала бы на ЧМ, если бы прошла отбор

Хавбек "Динамо" Руслан Ротань прокомментировал возможность поездки сборной Украины на ЧМ в Россию. По его мнению, команда уехала бы, если бы прошла отбор.

Никита Готский

Ротань считает, что в нынешнее время футбол является частью политики, хотя ранее говорил об обратном. Ротань считает, что футболистами манипулируют, это политика "до мозга костей".Высказался Руслан и касательно вероятной поездки украинской сборной на предстоящий мундиаль в РФ. Бывший лидер "Днепра" рассказывает, что ранее в национальной сборной немало обсуждали эту тему, но больше в юмористическом тоне. При этом Руслан заявил, что если бы подопечные Андрея Шевченко прошли отборочный тур, то поехали бы в Россию на мировой турнир. До этого Ротань сообщал об угрозах от анонимов, когда три дня тренировался вместе с казанским "Рубином". Определенное время назад игрок едва не оказался в Казани.