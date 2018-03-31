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| | Брызгалова рассказала о поддержке иностранцев после потери олимпийской бронзы

Брызгалова рассказала о поддержке иностранцев после потери олимпийской бронзы

Вчера, 23:51
Керлингистка из России Анастасия Брызгалова сообщила о зарубежной поддержке после того, как отечественных атлетов лишили бронзы на ОИ-2018. Слова спортсменки передают спортивные издания.

Брызгалова рассказала о поддержке иностранцев после потери олимпийской бронзы

 

На южнокорейской Олимпиаде Брызгалова выступала в паре с Александром Крушельницким. По ее словам, на снятие бронзовых наград она отреагировала остро, но вскоре успокоилась. Анастасия вспомнила трагедию в Кемерово, утверждая, что их эпизод является не самым страшным в жизни. Девушка говорит, что российских спортсменов поддержали только коллеги из Канады и Швейцарии. "Есть ощущение, что верят нашим словам", заявила Брызгалова.

Отвлекаясь от темы спорта, Анастасия и Александро отметили, что любят песни Владимира Преснякова и Леонида Агутина. По их словам, им нравится многое из музыки, кроме творчества Ольги Бузовой. Во время дисквалификации пара собирается дать мастер-класс на любителей керлинга.
Никита Готский
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