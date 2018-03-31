Фанаты «Спартака» почтили память жертв трагедии в «Зимней вишне»

Болельщики подняли три баннера на стадионе под названием «Открытие Арена». Надпись на растяжках гласит: "Кемерово, 25.03.2018"; "Кому-то жизнью за всех опять платить. Кто-то отдаст ребёнка, как пример. Бесконечной нехватке решительных мер...", "Родители не должны хоронить своих детей".
Встреча команд началась минутой молчания.
Первый тайм футбольного матча пройдет в абсолютной тишине. Болельщики приняли решение воздержаться от скандирований. Кроме того, стадион освящается только фонариками и смартфонами фанатов. Трагические события до глубины души затронули болельщиков.
Во время проведения матча болельщики также вспомнили о легендарном актере и фанате московского «Спартака» - Олеге Табакове, который покинул этот мир 12 марта.
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