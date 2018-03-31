"Спартак" принимает "Тосно" в рамках Премьер-лиги

Чемпион России московский "Спартак" сегодня принимает "Тосно". Матч проходит в рамках 24-го тура Премьер-лиги.

Никита Готский

В последний мартовский день столичные футболисты попытается дома одолеть "Тосно". Обладатели золота минувшего сезона находятся на втором месте в национальном первенстве с 44 очками в активе. Лидируют "железнодорожники" из "Локомотива", у которых 49 баллов. "Локо" сегодня уже сыграл свою встречу, неожиданно проиграв ее "Амкару" 1:2. Матч "Спартака" пройдет на "Открытии Арена".До старта поединка спортивные СМИ России сообщали, что на стадион придет не менее 30 тысяч поклонников "игры миллионов", окончательная цифра станет известна по ходу матча. Гостям выделили тысячу мест. Первый тайм фанаты "Спартака" и "Тосно" проведут в тишине в память о погибших людях в Кемерово. Они также отказались от привычных ярких атрибутов и флагов на арене.