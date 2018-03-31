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| | "Жирона" разошлась ничьей с "Леванте"

"Жирона" разошлась ничьей с "Леванте"

Сегодня, 17:33
"Жирона" и "Леванте" разошлись миром в испанском первенстве по футболу. Результат противостояния составил 1:1.
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"Жирона" разошлась ничьей с "Леванте"

 

Поединок прошел в рамках 30-го тура Примеры. Субботний матч в Жироне завершился со счетом 1:1. Первыми вышли вперед хозяева стадиона: Алекс Гранель на 54-й минуте поразил ворота оппонентов и вывел "Жирону" вперед. "Леванте" не собирались уезжать домой проигравшими. Спустя 14 минут Хосе Луис Моралес восстановил положение 1:1.

По окончанию поединка "Жирона" имеет в своем активе 44 балла и занимает седьмое место в турнирной таблице. У "Леванте" более низкие показатели - 17-е место и всего лишь 28 очков.

Звезда португальского и испанского футбола Криштиану Роналду не сыграет за "Реал" против "Лас-Пальмаса". На это руководители ФК пошли из-за встречи "Галактикос" с "Ювентусом" в ЛЧ.
Никита Готский
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