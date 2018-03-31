Логинов выиграл в спринте на чемпионате России по биатлону

Российский спортсмен Александр Логинов, представлявший на чемпионате России по биатлону Тюменскую область, сумел одержать победу в спринтовом забеге, опередив своего ближайшего соперника на более 1.3 секунды.

Александр Вест

В Ханты-Мансийске проходит очередной российский чемпионат по биатлону, в котором в спринте победа досталась представителю Тюменской области Александру Логинову. Логинов продемонстрировал наилучший результат, закончив спринт всего за 25:51.1, допустив всего два промаха. С одним промахом и результатом в 25:56.4 финишировал Евгений Гараничев, также представлявший Тюменскую область на состязаниях по биатлону.Третьим результатом в спринте оказалось время Никиты Поршнева из ХМАО, который сумел закончить гонку, отстав от Логинова на 9.7 секунды, также допустив лишь один промах. Заметим, данная победа принесла Александру уже вторую золотую медаль на состязаниях, так как ранее он занял первое место, показав лучший результат в индивидуальной гонке.