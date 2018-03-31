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| | Участники фестиваля в Сочи отправят коллективный "привет" в космос

Участники фестиваля в Сочи отправят коллективный "привет" в космос

Сегодня, 14:48
Ради участия в необычном фестивале BoogelWoogel на курорт под названием «Роза Хутор» в Сочи прибыли 25 тысяч человек. Любители экстрима также намерены отослать коллективный привет в космос.

Участники фестиваля в Сочи отправят коллективный "привет" в космос

 

Согласно официальным данным, предоставленным сотрудниками пресс-службы администрации Краснодарского края, вчера, 30 марта, около 400 райдеров из Санкт-Петербурга, Ростова на Дону, Самары, Таллина и других городов прокатились по склону в карнавальных костюмах.

Сегодня, в последний день марта, участникам предстоит совершить необычный спуск в купальных костюмах, благодаря которым, по мнению организаторов мероприятия, у них появится шанс попасть в книгу рекордов Гиннесса. Кроме того, экстремалы смогут не просто совершить прыжок на лыжах и сноубордах в бассейн, но и испытать свои силы в следующих уникальных соревнованиях: цилиндрический теннис и бамперболл.

Участники выстроятся в шахматную доску, опираясь на руководство телефонной программы, образовав специальный экран, который виден из космоса.
Пойда Анна
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