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| | Кармело Энтони удивился, что просидел четвёртую четверть на скамейке

Кармело Энтони удивился, что просидел четвёртую четверть на скамейке

Сегодня, 05:40
В регулярном баскетбольном чемпионате НБА в США «Денвер Наггетс» сумел вырвать победу у «Оклахома Сити Тандер», обыграв баскетболистов соперника в овертайме. Именитый игрок «Тандер» Кармело Энтони выразил своё удивление решениям тренера в прошедшем матче.

Кармело Энтони удивился, что просидел четвёртую четверть на скамейке

 

Потеряв лидерство, команда из Оклахомы не сумела довести встречу до победного конца, когда встреча перешла в овертайм, где соперники из Денвера оказались сильнее и одержали победу с минимальным преимуществом в одно очко. По словам Кармело Энтони, он был весьма удивлён решению тренера оставить его на скамейке запасных в четвёртой четверти, когда решалась судьба матча. Энтони заметил, что после точного трёхочкового броска от Джереми Грэнта он посоветовал тренеру оставить его на скамейке.

Однако после потери лидерства Кармело ожидал оказаться на площадке и помочь членам своей команды, которые не сумели вырвать победу, переведя игру в овертайм. Отметим, Кармело Энтони показал довольно результативную игру с Денвером, забив 5 из 10 трёхочковых и 9 из 21 бросков с игры.
Александр Вест
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