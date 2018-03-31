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| | Хочется все бросить: Украинскую биатлонистку шокировал запрет на выступления в России

Хочется все бросить: Украинскую биатлонистку шокировал запрет на выступления в России

Сегодня, 13:38
Звезда украинского биатлона Юлия Журавок рассказала о своей реакции на запрет выступать на территории РФ, который наложил официальный Киев. По ее словам, она пережила настоящий шок, но сначала даже не поверила в происходящее, ведь долго готовилась, пришла в идеальную для соревнований форму.

Хочется все бросить: Украинскую биатлонистку шокировал запрет на выступления в России

 

Юлия сравнивает сложившуюся ситуация с конфетой, которую сначала дали, а затем отняли. Журавок добавила, что сильно расстроилась, и ее товарищи по команде тоже едва не плакали, ведь всем хотелось выступить на заключительном этапе Кубка мира и показать, на что способны. Теперь Юлия готова пожалеть, что не сменила спортивное гражданство. Биатлонистке ранее предлагали выступать под другим флагом, но какая страна делала ей это предложение, спортсменка не признается. Она лишь уточнила, что за это ей предлагали большую сумму денег, но девушка не смогла продать Родину. Тем не менее, она относится с понимаем к спортсменам, которые выступают под другим флагом: «У них свои взгляды и всяческие проблемы», - поясняет Юлия.

Девушка признается, что любит биатлон, но иногда начинает его ненавидеть. Появляются особенно эмоциональные моменты, в которые хочется все бросить, но любовь к спорту в итоге все побеждает.
Дарья Светозарова
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