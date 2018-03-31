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| | Арестован еще один россиянин за дебош на чемпионате Евро-2016

Арестован еще один россиянин за дебош на чемпионате Евро-2016

Сегодня, 13:29
Полицией Франции задержан еще один российский болельщик, которого обвиняют в беспорядках на чемпионате Евро-2016 в Марселе.

Арестован еще один россиянин за дебош на чемпионате Евро-2016

 

22 марта заключен под стражу россиянин Михаил Ивкин. Его обвиняют в участии в массовых беспорядках во время чемпионата Европы по футболу. Михаил стал вторым жителем России, который арестованный за участие в дебоше во время футбольного чемпионата в 2016 году. Как долго под стражей будет находится Михаил Ивкин, неизвестно.

В 2016 году чемпионат по футболу проходил во французском Марселе. Столкновения между российскими фанатами и англичанами начались после матча вничью (1:1) сборной России с командой Великобритании. Один из болельщиков сборной Англии скончался во время драки. 13 человек пострадали. Власти страны приняли решение депортировать больше 20 человек. Троих россиян заключили под стражу: Алексея Ерунова, Сергея Горбачева и Николая Морозова.
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