Балотелли: Время баловства с девочками завершилось

Игрок атакующей линии итальянской футбольной команды «Ницца» Марио Балотелли прокомментировал решение руководящего состава не приглашать его в сборную. По словам спортсмена, время баловства с девочками завершилось.

Домбровский Сергей

Марио Балотелли 27 лет, он воспитывает двоих детей и собирался усилить сборную Италии. Футболист не скрывает от журналистов своего разочарования из-за того, что не сможет помочь своей стране достойно выступить на ближайших турнирах. В нынешнем сезоне Балотелли реализовал 22 опасных момента в ворота противника. В сборную его не пригласили из-за плохих отношений с партнерами. Футбол – командная игра, в этом виде спорта огромная роль отводится взаимодействию на поле. Если спортсмены не сплотятся вместе ради достижения общей цели, то рассчитывать не успех не нужно.Сейчас выбирают наставника сборной Италии. На эту должность претендуют несколько человек. По мнению Балотелли, Роберто Манчини отлично справится с данной ролью, футболист назвал этого тренера своим духовным отцом и мечтает, чтобы он возглавил сборную.