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| | Любовница футболиста из Нидерландов выложила в Сеть непристойное видео

Любовница футболиста из Нидерландов выложила в Сеть непристойное видео

Сегодня, 22:18
Игрок атакующей линии нидерландского футбольного клуба «Гронинген» Ларс Велдвейк опозорился благодаря своей любовнице Монике Геузе. Девушка опубликовала на YouTube-канале видео, на котором ее парень демонстрирует гениталии.

Любовница футболиста из Нидерландов выложила в Сеть непристойное видео

 

На следующий день заголовки местных газет пестрели словами о том, как развлекаются футболисты в свободное от работы время. Руководство «Гронингена» жестко отреагировало на эти статьи. Ларса Велдейка обещают перевести в молодежную команду, поскольку он повел себя недостойно. По словам администрации «Гронинегна», настоящий спортсмен должен проявлять профессионализм не только на футбольном поле, но и за его пределами. Менеджеры клуба не хотят вторгаться в личную жизнь игроков, но советуют им вести себя достойно при любых обстоятельствах.

Компрометирующее видео уже удалили из Сети. Ларс Велдвейк хотел пошутить и показал на камеру свои гениталии. Его девушка обнародовала ролик и доставила огромные неприятности своему парню.
Домбровский Сергей
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