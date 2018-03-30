Любовница футболиста из Нидерландов выложила в Сеть непристойное видео

Игрок атакующей линии нидерландского футбольного клуба «Гронинген» Ларс Велдвейк опозорился благодаря своей любовнице Монике Геузе. Девушка опубликовала на YouTube-канале видео, на котором ее парень демонстрирует гениталии.

Домбровский Сергей

На следующий день заголовки местных газет пестрели словами о том, как развлекаются футболисты в свободное от работы время. Руководство «Гронингена» жестко отреагировало на эти статьи. Ларса Велдейка обещают перевести в молодежную команду, поскольку он повел себя недостойно. По словам администрации «Гронинегна», настоящий спортсмен должен проявлять профессионализм не только на футбольном поле, но и за его пределами. Менеджеры клуба не хотят вторгаться в личную жизнь игроков, но советуют им вести себя достойно при любых обстоятельствах.Компрометирующее видео уже удалили из Сети. Ларс Велдвейк хотел пошутить и показал на камеру свои гениталии. Его девушка обнародовала ролик и доставила огромные неприятности своему парню.