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| | Артем Дзюба заставил все свое окружение смотреть сериал «Спартак»

Артем Дзюба заставил все свое окружение смотреть сериал «Спартак»

Сегодня, 22:28
Нападающий ФК «Арсенал» очень положительно отозвался про сериал «Спартак». По его словам, он настолько любит этот сериал, что уговорил его посмотреть всех из своего окружения.

Артем Дзюба заставил все свое окружение смотреть сериал «Спартак»

 

Артем Дзюба, выступающий в качестве нападающего в футбольном клубе «Арсенал», рассказал, что является большим поклонником сериала «Спартак». Его он советовал всем, кто входит в его ближайшее окружение. Более того, даже в качестве аватарки в социальных сетях он использует кадр из «Спартака», а сам сериал он успел посмотреть как минимум три раза.

Ранее о Дзюбе высказывался журналист Василий Уткин, как о «непроходимо и запредельно глупом», но при этом искреннем человеке. На что сам нападающий ответил, что ему жаль журналиста, ведь тот «жалкий человек». Дзюба намекнул, что знает про Уткина много неприятных подробностей, но озвучивать их не хочет, так как это только доставит удовольствие журналисту. Напоследок футболист пожелал ему «поскорее выздороветь».
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