Защитник «Арсенала» Бельерин стал вегетарианцем

Эктор Бельерин проникся жизнью без мяса. Он рассказал журналистам подробно, как он себя почувствовал в новом качестве.

Сергей Денисов

Оказывается, белковая пища (мясо и проч.) успешно замещаются в футболе. Меню, состоящее из растительности, способно восполнить недостающие калории даже после самых проблемных матчей.Метаболизм всего организма кодируется всего за несколько недель. Улучшения состояния мышечной массы начинаются буквально на глазах. У Бальярина перестали опухать лодыжки ног, которые уже не нужно перевязывать и фиксировать статичными бинтами. Спортсмен, по его собственным словам, стал «легким» и обрел скорость четырехлетней давности. Он хорошо спит и просыпается бодрым «без трех будильников».Тренеры «Арсенала» внимательно наблюдают за состоянием форварда, но комментировать что-то пока отказываются.