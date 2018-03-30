Защитник «Арсенала» Бельерин стал вегетарианцем

Оказывается, белковая пища (мясо и проч.) успешно замещаются в футболе. Меню, состоящее из растительности, способно восполнить недостающие калории даже после самых проблемных матчей.
Метаболизм всего организма кодируется всего за несколько недель. Улучшения состояния мышечной массы начинаются буквально на глазах. У Бальярина перестали опухать лодыжки ног, которые уже не нужно перевязывать и фиксировать статичными бинтами. Спортсмен, по его собственным словам, стал «легким» и обрел скорость четырехлетней давности. Он хорошо спит и просыпается бодрым «без трех будильников».
Тренеры «Арсенала» внимательно наблюдают за состоянием форварда, но комментировать что-то пока отказываются.
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