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| | К ЧМ-2018 аэропорт в Екатеринбурге заполнят гигантские смартфоны

К ЧМ-2018 аэропорт в Екатеринбурге заполнят гигантские смартфоны

Сегодня, 18:13
В рамках подготовки к ЧМ-2018 в аэропорту Кольцово Екатеринбурга будут установлены более 10 55-дюймовых мультимедийных панелей. С их помощью посетители аэропорта смогут узнать о знаменитых местах города и региона, просмотреть карту учреждения, выйти в Сеть и даже сделать снимки.

К ЧМ-2018 аэропорт в Екатеринбурге заполнят гигантские смартфоны

 

Пресс-служба екатеринбургского аэропорта Кольцово проинформировала о подготовке к ЧМ-2018. В гавани уже были установлены четыре гигантских смартфона. Мультимедийные дисплеи расположены в участках регистрации, прилета и ожидания вылета. К старту мундиаля в аэропорту должны появиться еще более 10 таких смартфонов с 55-дюймовым экраном.

Информация на панелях будет доступна на пяти языках, среди которых французский, испанский и немецкий. С помощью панелей клиенты аэропорта смогут получить необходимые сведения о гавани, заказать нужный товар или услугу, бесплатно позвонить на российские номера, выйти в Сети и даже сфотографироваться.
Виктория Озерова
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