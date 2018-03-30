К ЧМ-2018 аэропорт в Екатеринбурге заполнят гигантские смартфоны

В рамках подготовки к ЧМ-2018 в аэропорту Кольцово Екатеринбурга будут установлены более 10 55-дюймовых мультимедийных панелей. С их помощью посетители аэропорта смогут узнать о знаменитых местах города и региона, просмотреть карту учреждения, выйти в Сеть и даже сделать снимки.

Виктория Озерова

Пресс-служба екатеринбургского аэропорта Кольцово проинформировала о подготовке к ЧМ-2018. В гавани уже были установлены четыре гигантских смартфона. Мультимедийные дисплеи расположены в участках регистрации, прилета и ожидания вылета. К старту мундиаля в аэропорту должны появиться еще более 10 таких смартфонов с 55-дюймовым экраном.Информация на панелях будет доступна на пяти языках, среди которых французский, испанский и немецкий. С помощью панелей клиенты аэропорта смогут получить необходимые сведения о гавани, заказать нужный товар или услугу, бесплатно позвонить на российские номера, выйти в Сети и даже сфотографироваться.