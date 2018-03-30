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| | Неудовлетворительной признал СБР работу тренеров российской сборной

Неудовлетворительной признал СБР работу тренеров российской сборной

Сегодня, 14:47
Официальные представители Союза биатлонистов России (СБР) отозвались о работе тренеров российской сборной по биатлону, назвав их усердия неудовлетворительными. Данный вердикт был основан на отсутствии медалей у российских спортсменов после ОИ-2018 в Пхенчхане.

Неудовлетворительной признал СБР работу тренеров российской сборной

 

В пятницу, 30 марта, в Ханты-Мансийске свою деятельность начал тренерский штаб при СБР, представители которого весьма нелестно отозвались о работе тренеров российской сборной по биатлону. В связи с тем, что российские спортсмены не сумели завоевать в Южной Корее ни единого призового места, работа тренеров, готовивших атлетов к участию в зимних Олимпийских играх, прошедших в Пхенчхане, была признана явно неудовлетворительной.

В тренерском штабе отметили, что неудовлетворительной признали работу как тренеров мужской сборной, которую возглавил Рикко Гросс в сотрудничестве с Андреем Падиным, так и женской, возглавляемой Сергеем Коноваловым. Напомним, несколько российских биатлонистов выразили возмущение по поводу системы тренировок, навязываемой по ходу сезона тренерским штабом.
Александр Вест
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