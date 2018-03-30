Неудовлетворительной признал СБР работу тренеров российской сборной

Официальные представители Союза биатлонистов России (СБР) отозвались о работе тренеров российской сборной по биатлону, назвав их усердия неудовлетворительными. Данный вердикт был основан на отсутствии медалей у российских спортсменов после ОИ-2018 в Пхенчхане.

Александр Вест

В пятницу, 30 марта, в Ханты-Мансийске свою деятельность начал тренерский штаб при СБР, представители которого весьма нелестно отозвались о работе тренеров российской сборной по биатлону. В связи с тем, что российские спортсмены не сумели завоевать в Южной Корее ни единого призового места, работа тренеров, готовивших атлетов к участию в зимних Олимпийских играх, прошедших в Пхенчхане, была признана явно неудовлетворительной.В тренерском штабе отметили, что неудовлетворительной признали работу как тренеров мужской сборной, которую возглавил Рикко Гросс в сотрудничестве с Андреем Падиным, так и женской, возглавляемой Сергеем Коноваловым. Напомним, несколько российских биатлонистов выразили возмущение по поводу системы тренировок, навязываемой по ходу сезона тренерским штабом.