Мутко: Лишить Россию ЧМ уже не возможно

Виталий Мутко, вице-премьер РФ, недавно прокомментировал то, что зарубежные политики решили объявить бойкот чемпионат мира по футболу, который пройдет в России.

Анна Котова

Виталий Мутко проинформировал, что приезжать или нет на ЧМ – это дело каждого. Сейчас у правительства РФ есть большой список людей, которые посетят спортивное мероприятие. Если человек считает, что футбол является вне политики, то он по любому побывает на нем. Также Мутко привел пример, что если Германия или Аргентина выйдут в полуфинал или финал, то правительство государства обязано приехать. Если этого они не приедут – это будет выглядеть очень странно.Также вице-премьер добавил, что немного переживал, что у России могут забрать право проведение ЧМ, но все произошло как положено, так как РФ предоставила правильную рекламную кампанию. Сейчас уже слишком поздно лишать страну этого права.