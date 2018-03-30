Нападающий «ПСЖ» Неймар вернется в расположение команды в конце апреля

Недавно нападающему «ПСЖ» Неймару сделали операцию на ноге после травмы. Футболист продолжает восстановление под наблюдением врача клуба, он может вернуться на поле к финалу Кубка Франции.

Виктория Озерова

В прошедшем месяце в матче против «Марселя» форвард «ПСЖ» Неймар получил серьезную травму. С поля футболиста унесли на носилках. Медики проинформировали, что на лечение травмы голеностопного сустава и трещины пятой плюсневой кости и восстановление после этого уйдет не меньше трех месяцев. В результате спортсмену сделали операцию на ноге. На данный момент футболист проходит реабилитацию после всех манипуляций под наблюдением врача «ПСЖ».СМИ выяснили, что 26-летний спортсмен может вернуться в расположение клуба уже в конце следующего месяца. Ожидается, что он может провести три матча перед финалом Кубка Франции или выступить непосредственно на главном матче, если «ПСЖ» выйдет в финал.