Нападающий «ПСЖ» Неймар вернется в расположение команды в конце апреля

В прошедшем месяце в матче против «Марселя» форвард «ПСЖ» Неймар получил серьезную травму. С поля футболиста унесли на носилках. Медики проинформировали, что на лечение травмы голеностопного сустава и трещины пятой плюсневой кости и восстановление после этого уйдет не меньше трех месяцев. В результате спортсмену сделали операцию на ноге. На данный момент футболист проходит реабилитацию после всех манипуляций под наблюдением врача «ПСЖ».
СМИ выяснили, что 26-летний спортсмен может вернуться в расположение клуба уже в конце следующего месяца. Ожидается, что он может провести три матча перед финалом Кубка Франции или выступить непосредственно на главном матче, если «ПСЖ» выйдет в финал.
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