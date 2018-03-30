Бой Джошуа с Поветкиным может пройти в Москве

Вадим Корнилов, представляющий Александра Поветкина в качестве промоутера от компании «Мир бокса», заявил о том, что следующий бой российского боксёра, в котором его соперником выступит Энтони Джошуа, может состояться в Москве.

Александр Вест

По словам Корнилова, если Владимир Кличко за бой с Александром Поветкиным получил 20 миллионов евро, то бой с британцем Энтони Джошуа также может вызвать у болельщиков немалый интерес. Вадим Корнилов отметил, что на бой Джошуа и Корнилова могли бы собраться поклонники, которые полностью заполнят «Лужники», однако, данная возможность будет зависеть от времени проведения боя.Промоутер Поветкина заметил, что бой в Джошуа станет масштабным зрелищем как в России, так и в том случае, если поединок будет организован в Великобритании, где также присутствует большое количество выходцев из РФ. Корнилов также добавил, что Александру следует сосредоточиться на победе в поединке с Прйсом, прежде чем думать о бое с британцем Энтони Джошуа.