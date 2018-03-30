18-летняя фигуристка Евгения Медведева станет ведущей программы «Ледниковый период. Дети», которую будут транслировать на «Первом канале». В паре с девушкой будет работать олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Анна Котова

Однако поклонники задались вопросом, не помешают ли съемки спортсменке в карьере. После того, как спортивный сезон в фигурном катании завершился, среди спортсменов стали распространяться слухи о том, что Евгения Медведева станет работать на телевидении. Пока никто не знает, сколько съемки отнимут времени у Евгении, но, скорее всего, при подготовке к следующему сезону девушка откажется от «Ледникового периода». Отметим, что сейчас доктора пока запрещают спортсменке выполнять сложные элементы и прыжки, но это не будет продолжаться долго.Напоминаем, что прошедшем олимпийском сезоне Евгения Медведева травмировала ногу и не смогла участвовать в чемпионате России. Однако на ОИ и чемпионате Европы Медведева уступила первенство Алине Загитовой. Сама же Евгения заявила, что, несмотря на травму, не собирается уходить из спорта и планирует участвовать в Олимпиаде в Пекине.