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| | Полузащитник ЦСКА Гордюшенко не выйдет на поле до конца сезона из-за травмы

Полузащитник ЦСКА Гордюшенко не выйдет на поле до конца сезона из-за травмы

Сегодня, 22:08
20-летний игрок центральной линии футбольного клуба ЦСКА Астемир Гордюшенко повредил мениск правого коленного сустава. Спортсмен оказался во власти хирурга, который выполнил операцию. Информацию об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Полузащитник ЦСКА Гордюшенко не выйдет на поле до конца сезона из-за травмы

 

Астемир Гордюшенко завоевал серебряные медали чемпионата России по футболу в составе московского клуба в сезоне 2016-2017 годов. Игрок впервые вышел на поле в составе ЦСКА полтора года назад против ФК «Ростов». Наставник вывел Гордюшенко на замену на 89-минуте встречи. Сроки восстановления спортсмена после операции не указываются.

Прогнозировать при травмах мениска не рискуют многие врачи. Подобные повреждения могут стать причиной завершения спортивной карьеры. Хотя благодаря современным технологиям, ожидать неблагоприятного исхода не приходится. После периода реабилитации футболисты чаще всего снова выступают за свои команды.
Домбровский Сергей
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