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| | И сам не без греха: Григорий Родченков за деньги помогал армянским спортсменам употреблять допинг

И сам не без греха: Григорий Родченков за деньги помогал армянским спортсменам употреблять допинг

Сегодня, 19:20
Бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории и действующий информатор WADA Григорий Родченков получил широкую известность после того, как «разоблачил» российскую антидопинговую систему в махинациях с допингом. Оказалось, что и сам борец за чистоту спорта не без греха – за материальное вознаграждение он помогал атлетам из Армении скрывать употребление запрещенных препаратов.

И сам не без греха: Григорий Родченков за деньги помогал армянским спортсменам употреблять допинг

 

В числе спортсменов, которых «очистил» Родченков, оказались призеры Олимпийских игр 2008-го и 2012 годов. Данными поделился некоммерческий проект «Центр по исследованию коррупции и организованной преступности». Подробностями допинговой программы поделились семь тяжелоатлетов из Армении. Среди них есть два медалиста. Они поведали, что Родченков снабжал их препаратами, которые влияли на спортивные результаты. Также нынешний информатор WADA предупреждал атлетов, когда у них будут брать анализы на допинг, поэтому спортсмены приберегали «чистый» материал.

Пробы поступали в лабораторию Родченкову и он маркировал их как «чистые». На сегодняшний день Федерации тяжелой атлетики Армении, Казахстана, Китая, Белоруссии, Украины и Азербайджана, Молдавии и Турции. Причиной стали нарушения антидопингового кодекса.
Дарья Светозарова
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