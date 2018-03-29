ФИФА сделала Карасева одним из арбитров ЧМ-2018

Главная футбольная организация (ФИФА) выбрала российского специалиста Сергея Карасева одним из 36 главных арбитров ЧМ-2018. Ассистировать ему станут соотечественники Тихон Калугин и Антон Аверьянов.

Домбровский Сергей

На ЧМ-2018 контролировать игру на поле будут 36 главный судей и 63 помощника. Глава РФС Вячеслав Колосков назвал гигантским шагом вперед включение российских специалистов в состав арбитров, обслуживающих мундиаль. По словам руководителя, раньше судьи из РФ не присутствовали на первенствах Европы и мира. Сейчас данную традицию прекратили и это хорошая новость.ФИФА выбрала судей из разных стран, представляющих практически все континенты Земли. Сергей Карасев станет главным арбитром, ассистентами выступят Калугин и Аверьянов. ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.