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| | ФИФА сделала Карасева одним из арбитров ЧМ-2018

ФИФА сделала Карасева одним из арбитров ЧМ-2018

Сегодня, 18:18
Главная футбольная организация (ФИФА) выбрала российского специалиста Сергея Карасева одним из 36 главных арбитров ЧМ-2018. Ассистировать ему станут соотечественники Тихон Калугин и Антон Аверьянов.

ФИФА сделала Карасева одним из арбитров ЧМ-2018

 

На ЧМ-2018 контролировать игру на поле будут 36 главный судей и 63 помощника. Глава РФС Вячеслав Колосков назвал гигантским шагом вперед включение российских специалистов в состав арбитров, обслуживающих мундиаль. По словам руководителя, раньше судьи из РФ не присутствовали на первенствах Европы и мира. Сейчас данную традицию прекратили и это хорошая новость.

ФИФА выбрала судей из разных стран, представляющих практически все континенты Земли. Сергей Карасев станет главным арбитром, ассистентами выступят Калугин и Аверьянов. ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
Домбровский Сергей
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