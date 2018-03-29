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| | Лукашенко считает сало самым лучшим «допингом» для белорусских спортсменов

Лукашенко считает сало самым лучшим «допингом» для белорусских спортсменов

Сегодня, 15:31
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с чемпионами и призерами зимних Олимпийских и Паралимпийских игр рассказал о том, что же является главным допингом для спортсменов. По его мнению, это не какие-то там химические препараты, а кусок сала и черный хлеб, ведь именно питание для спортсменов является вопросом номер один.

Лукашенко считает сало самым лучшим «допингом» для белорусских спортсменов

 

«Вот сало и является лучшим белорусским допингом. Именно его следует держать на этапах Кубка мира в своем холодильнике, чтобы была возможность съесть его сразу же после старта, забега или тяжелой тренировки. Кусок сала и белорусский черный хлеб, а не какие-то там пончики или мороженое», - заявил Лукашенко, общаясь с спортсменами со своим привычным юмором.

В ходе встречи президента Белоруссии с чемпионами Игр-2018 в Пхенчхане также одним из главных вопросов повестки стала подготовка белорусских атлетов и анализ их выступления на крупнейших соревнованиях последних четырех лет, а также прочих соревнований. Помимо этого, рассматривались различные предложения, связанные с улучшением для тренировок, закупке и производству всего необходимого инвентаря.
Николай Офицеров
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