Лукашенко считает сало самым лучшим «допингом» для белорусских спортсменов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с чемпионами и призерами зимних Олимпийских и Паралимпийских игр рассказал о том, что же является главным допингом для спортсменов. По его мнению, это не какие-то там химические препараты, а кусок сала и черный хлеб, ведь именно питание для спортсменов является вопросом номер один.

Николай Офицеров

», - заявил Лукашенко, общаясь с спортсменами со своим привычным юмором.В ходе встречи президента Белоруссии с чемпионами Игр-2018 в Пхенчхане также одним из главных вопросов повестки стала подготовка белорусских атлетов и анализ их выступления на крупнейших соревнованиях последних четырех лет, а также прочих соревнований. Помимо этого, рассматривались различные предложения, связанные с улучшением для тренировок, закупке и производству всего необходимого инвентаря.