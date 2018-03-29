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| | Олимпийский чемпион Алексей Тищенко стал отцом в третий раз

Олимпийский чемпион Алексей Тищенко стал отцом в третий раз

Сегодня, 15:25
Во время пребывания двукратного олимпийского чемпиона по боксу Алексея Тищенко в Сургуте стало известно о рождении его третьего ребенка – дочери. В Сургуте боксер из Омска должен выступить с мастер-классом.

Олимпийский чемпион Алексей Тищенко стал отцом в третий раз

 

Во время пребывания в Сургуте двукратному олимпийскому чемпиону из Омска Алексею Тищенко стало известно, что его супруга Мария родила первую дочь. У боксера уже есть сыновья Степан и Семен, которым 3 и 5 лет.

В Сургут Тищенко прибыл для того, чтобы дать мастер-класс. Он сообщил, что хотел бы сейчас быть рядом с женой и новорожденной дочерью. После родов Марии боксер успел с ней пообщаться и убедиться что и супруга, и ребенок хорошо себя чувствуют. Тищенко говорит, что они пока не знают, какое имя достанется новорожденной, но, в любом случае, выбирать его будет жена спортсмена.

Сыновья олимпийского чемпиона уже начали заниматься спортом. Кроме того, что оба мальчика дома занимаются боксом с отцом, 5-летний Семен уже посещает занятия по акробатике и плаванию.
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