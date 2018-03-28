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| | Леонид Слуцкий: «Футболистам сборной России было бы полезно поиграть в Англии, Германии или Испании»

Леонид Слуцкий: «Футболистам сборной России было бы полезно поиграть в Англии, Германии или Испании»

Сегодня, 19:53
Экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий утверждает, что для национального клуба было бы очень полезно, если бы некоторые футболисты попробовали свои силы в Англии, Германии или Испании.

Леонид Слуцкий: «Футболистам сборной России было бы полезно поиграть в Англии, Германии или Испании»

 

Кроме того, Слуцкий также заявил, что глобализация является важной частью развития футбола. Он сообщил, что российские футболисты смогли бы получить огромную пользу, выступая в Англии, Германии, Испании. Специалист считает, что таким образом можно понять принципы другого государства, ознакомится с его культурой, менталитетом, а также сильными сторонами.

Слуцкий подчеркнул, что для того, чтобы попасть в Англию, российским игрокам необходимо показать хорошие результаты во время Лиги чемпионов или чемпионата мира. Английские клубы обращают внимание только на эту информацию.
Татьяна Преображенская
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