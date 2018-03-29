В Эфиопии вратарь забил мяч в собственные ворота

В матче премьер-лиги Эфиопии между «Велвало Адиграт» и «Фасил Кенема» решающий гол забил вратарь первой команды, причем в ворота своего же клуба. Соперники хозяев поля выиграли со счетом 0:1.

Виктория Озерова

Курьезный случай произошел во время матча национального первенства Эфиопии. На поле встретились «Велвало Адиграт» и «Фасил Кенема». В какой-то момент после долгого нападения соперников вратарю «Велвало» удалось заполучить мяч. Когда голкипер взял его в руки, то решил ввести его обратно в игру как можно скорее, но нечаянно закинул рукой в свои ворота. Автогол принес соперникам победу, при этом счет составил 0:1.После провального матча клуб «Велвало» оказался на 13 строчке турнирной таблицы. «Фасил Кенема» пока занимает пятое место.