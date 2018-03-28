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| | ТОП-5 причин, почему Лионель Месси превосходит Криштиану Роналду

ТОП-5 причин, почему Лионель Месси превосходит Криштиану Роналду

Сегодня, 14:27
Футбольные фанаты совместно с экспертами из Тampabay назвали пять основных причин, почему футболист Лионель Месси превосходит живую легенду спорта Криштиану Роналду.

ТОП-5 причин, почему Лионель Месси превосходит Криштиану Роналду

 

Во-первых, несмотря на невероятную скорость, силу и точность удара по мячу Криштиану Роналду, технические возможности его коллеги Лионель Месси на более высоком уровне. Левую ногу игрока «Барселоны» часто называют «проходом убийцы». Вторая причина – из года в год Месси лидирует по очкам. Третья причина – Масси является командным игроком. У Роналду было совершено 214 передачи, когда у Месси – 248 передач напарнику.

В СМИ Леонеля Месси часто сравнивают с такими иконами футбола, как Пеле или Диего Марадона. Хотя у Роналдо также большая армия поклонников, но таких сравнений пока не было. Итальянские футбольные критики считают, что за игрой Месси интереснее смотреть, так как у данного футболиста намного больше «опасных» моментов в игре, нежели у Криштиану Роналду.
Светлана Славянская
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