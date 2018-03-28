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Униженный Месси покинул трибуны после шестого гола от Испании

Сегодня, 12:50
Товарищеский матч между сборными командами по футболу Аргентины и Испании попал в историю. Аргентинцы в третий раз за всю историю пропустили в свои ворота шесть мячей, а униженный Лионель Месси покинул трибуны, не дождавшись окончания игры.

Униженный Месси покинул трибуны после шестого гола от Испании

 

В товарищеском поединке между Испанией и Аргентиной Лионель Месси, вследствие полученной микротравмы, не сумел помочь своей команде одолеть столь именитого соперника в лице игроков испанской сборной. Лионель Месси наблюдал за ходом игры с трибуны стадиона, однако, разочаровавшись в выступлении своей команды, ему пришлось покинуть игру, так и не дождавшись финального свистка арбитра.

Подобные поражения сборная Аргентины по футболу допускала в последний раз в 1958 году в поединке с Чехословакией, а также девять лет назад в матче со сборной Боливии. Отметим, аргентинцы всё же сумели забить гол престижа, закончив встречу с разгромным поражением 1:6. Добавим, что в данном товарищеском поединке футболист Иско сумел забить три гола, оформив хет-трик.
Александр Вест
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