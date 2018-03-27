Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Скалолаз без ног три дня карабкался на Эверест на одних руках Певица Шакира испугала фанатов своей квадратной попой Питон, проглотивший тапку, попал в больницу Блогер обратил внимание на запертые аварийные выходы в школах Полмиллиона пользователей Android по ошибке скачали опасный вирус Обвисшей грудью, как у пожилой женщины, удивила модель из Victoria`s Secret Ученые обнаружили в человеческом организме новый орган В мире появились куклы-роботы для развлечения одиноких женщин Джонсон: Английская сборная не будет бойкотировать чемпионат мира в России Управляющая «Зимней Вишни» однажды сама чуть не погибла при пожаре Украинского пранкера подозревают в фейке про 300 погибших в Кемерово Mario и Zelda попали в ретро-проект
| | Сборная России и Франции начали матч с минуты молчания

Сборная России и Франции начали матч с минуты молчания

Сегодня, 20:23
В Санкт-Петербурге финальный матч между сборными России и Франции начали с минуты молчания, чтобы почтить память погибших детей и взрослых в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня».

Сборная России и Франции начали матч с минуты молчания

 

Сегодня состоится матч Чемпионата мира по футболу между сборными влиятельных стран России и Франции. Он начался на стадионе «Санкт-Петербург Арена» на Крестовском острове. При этом футболисты думают не только об игре, но и о трагедии произошедшей накануне в городе Кемерово. Они почтили память погибших в пожаре 64-х человек минутой молчания. Траурная повязка была не только на руке каждого футболиста российской сборной, но также их одели игроки команды соперников в знак уважения.

Перед игрой, футболисты посетили Дворцовую площадь, где жители северной столицы организовали траурное возложение цветов и игрушек к мемориалу памяти жертв трагедии.

Известно, что в результате ужасной трагедии в детском торгово-развлекательном центре города Кемерово «Зимняя вишня» лишился жизни 41 ребёнок.
Дарья Дмитриева
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Сборная России перед тренировкой почтила жертв в Кемерово минутой молчания
Сборная России перед тренировкой почтила жертв в Кемерово минутой молчания

Тренировочный процесс национальной российской сборной стартовал с минуты молчания в память о погибших в Кемерово. Спортивные занятия прошли в Санкт-Петербурге.

Заседание правительства Петербурга началось с минуты молчания по жертвам в Кемерово
Заседание правительства Петербурга началось с минуты молчания по жертвам в Кемерово

Заседание правительства Петербурга 27 марта началось с минуты молчания, которую объявил губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко. В правительстве таким

Встреча сборных России и Португалии откроется минутой молчания
Встреча сборных России и Португалии откроется минутой молчания

Товарищеская встреча между футбольными сборными Португалии и России начнется с минуты молчания в память о погибших накануне ночью в Париже. Журналистам об этом

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости