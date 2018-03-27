Сборная России и Франции начали матч с минуты молчания

В Санкт-Петербурге финальный матч между сборными России и Франции начали с минуты молчания, чтобы почтить память погибших детей и взрослых в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня».

Дарья Дмитриева

Сегодня состоится матч Чемпионата мира по футболу между сборными влиятельных стран России и Франции. Он начался на стадионе «Санкт-Петербург Арена» на Крестовском острове. При этом футболисты думают не только об игре, но и о трагедии произошедшей накануне в городе Кемерово. Они почтили память погибших в пожаре 64-х человек минутой молчания. Траурная повязка была не только на руке каждого футболиста российской сборной, но также их одели игроки команды соперников в знак уважения.Перед игрой, футболисты посетили Дворцовую площадь, где жители северной столицы организовали траурное возложение цветов и игрушек к мемориалу памяти жертв трагедии.Известно, что в результате ужасной трагедии в детском торгово-развлекательном центре города Кемерово «Зимняя вишня» лишился жизни 41 ребёнок.