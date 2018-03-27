Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Управляющая «Зимней Вишни» однажды сама чуть не погибла при пожаре Украинского пранкера подозревают в фейке про 300 погибших в Кемерово Mario и Zelda попали в ретро-проект В TENAA показаны смартфоны Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite Просивший биткоины мошенник оказался на помойке в костюме енота Фигурист Михаил Коляда дал объяснение падениям на чемпионате мира Суд одобрил продление задержания подозреваемого по делу о пожаре в Кемерово В России будут снимать мультфильмы по российской литературной классике Xiaomi презентовала светящийся игровой ноутбук Mi Gaming Laptop Актриса Стефан Одран умерла в возрасте 85 лет Acer показала первый в мире планшет на базе Chrome OS Путин подписал указ об объявлении общегосударственного траура по жертвам Кемерово
| | «Зенит» заинтересован в тренере «Наполи» Маурицио Сарри

«Зенит» заинтересован в тренере «Наполи» Маурицио Сарри

Сегодня, 17:34
В настоящее время руководство ФК «Зенит» следит за течением переговоров с Маурицио Сарри, являющегося тренером «Наполи». Если переговоры не увенчаются успехом, питерская команда собирается сделать тренеру свое предложение о сотрудничестве.

«Зенит» заинтересован в тренере «Наполи» Маурицио Сарри

 

Стало известно о том, что руководство команды из Петербурга «Зенит» заинтересовано в Маурицио Сарри, являвшегося главным тренером команды «Наполи». В настоящее время администрация российской команды следит за процессом переговоров Сарри с «Наполи» по поводу продолжения сотрудничества.

Руководители неаполитанцев предлагают за его услуги тренера 2,5 млн евро за год вместо прошлой зарплаты в 1,7 млн евро. Однако Сарри не согласен работать за эти деньги – свою работу он оценивает в 4 млн евро ежегодно.

В случае, если во время переговоров Сарри с «Наполи» не будет найден компромисс, администрация «Зенит» намерена сделать собственное предложение о сотрудничестве тренеру. Подобные предложения специалисту хотят сделать «Челси» и «Тоттенхэм».
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Главного тренера «Наполи» могут дисквалифицировать на четыре месяца
Главного тренера «Наполи» могут дисквалифицировать на четыре месяца

Главный тренер «Наполи» М. Сарри вероятно будет дисквалифицирован на четыре месяца. 57-летнему наставнику сулит наказание за гомофобские выпады в адрес

В «Зените» опровергли информацию о ведении переговоров с «Наполи» по Витселю
В «Зените» опровергли информацию о ведении переговоров с «Наполи» по Витселю

Питерский ФК «Зенит» опроверг информацию о том, что они, якобы ведут переговоры с вице-триумфатором Серии А сезона 2015/2016 «Наполи» о переходе бельгийского

«Ювентус» одержал победу над «Наполи» и возглавил турнирную таблицу
«Ювентус» одержал победу над «Наполи» и возглавил турнирную таблицу

  Вчера, в рамках матча 25-го тура чемпионата Италии, состоялась игра между Ювентусом" и "Наполи", где "Ювентус" одержал победу со счетом 1:0. Команда

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости