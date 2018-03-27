«Зенит» заинтересован в тренере «Наполи» Маурицио Сарри

В настоящее время руководство ФК «Зенит» следит за течением переговоров с Маурицио Сарри, являющегося тренером «Наполи». Если переговоры не увенчаются успехом, питерская команда собирается сделать тренеру свое предложение о сотрудничестве.

Стало известно о том, что руководство команды из Петербурга «Зенит» заинтересовано в Маурицио Сарри, являвшегося главным тренером команды «Наполи». В настоящее время администрация российской команды следит за процессом переговоров Сарри с «Наполи» по поводу продолжения сотрудничества.Руководители неаполитанцев предлагают за его услуги тренера 2,5 млн евро за год вместо прошлой зарплаты в 1,7 млн евро. Однако Сарри не согласен работать за эти деньги – свою работу он оценивает в 4 млн евро ежегодно.В случае, если во время переговоров Сарри с «Наполи» не будет найден компромисс, администрация «Зенит» намерена сделать собственное предложение о сотрудничестве тренеру. Подобные предложения специалисту хотят сделать «Челси» и «Тоттенхэм».