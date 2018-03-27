Джонсон: Английская сборная не будет бойкотировать чемпионат мира в России

«Планов по бойкоту чемпионата мира у английской команды нет. Решения по сборной в правительстве никто не принимает», - отметил Джонсон, заявив, что принимать футбольную ассоциацию за правительство в корне неверно. Также он добавил, что болельщики из Великобритании могут не бояться санкций и беспрепятственно посещать матчи в России.
Джонсон напомнил членам парламента о том, что министры и высокопоставленные представители Великобритании, в том числе королевская семья, от визита в Россию отказались. Также британские спецслужбы разместили для своих подданных особые рекомендации, если те запланирую визит в Россию. Им, в частности, посоветовали не злоупотреблять спиртными напитками и отказаться от романтичных связей с россиянками. Единственным советом от Джонсона фанатам было «сохранять бдительность», ведь между Великобританией и Россией имеется политическая напряженность.
Как известно, ранее в середине марта глава МИД Великобритании предупредил жителей Соединенного Королевства о том, что при поездках в Россию имеются возможные риски из-за обстановки во внешних отношениях.
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