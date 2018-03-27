Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Управляющая «Зимней Вишни» однажды сама чуть не погибла при пожаре Украинского пранкера подозревают в фейке про 300 погибших в Кемерово Mario и Zelda попали в ретро-проект В TENAA показаны смартфоны Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite Просивший биткоины мошенник оказался на помойке в костюме енота Фигурист Михаил Коляда дал объяснение падениям на чемпионате мира Суд одобрил продление задержания подозреваемого по делу о пожаре в Кемерово В России будут снимать мультфильмы по российской литературной классике Xiaomi презентовала светящийся игровой ноутбук Mi Gaming Laptop Актриса Стефан Одран умерла в возрасте 85 лет Acer показала первый в мире планшет на базе Chrome OS Путин подписал указ об объявлении общегосударственного траура по жертвам Кемерово
| | Джонсон: Английская сборная не будет бойкотировать чемпионат мира в России

Джонсон: Английская сборная не будет бойкотировать чемпионат мира в России

Сегодня, 17:29
Возглавляющий министерство иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сегодня выступил с подтверждением, что сборная Англии не планирует бойкотировать грядущий чемпионат мира по футболу в 2018 году, который пройдет в России.

Джонсон: Английская сборная не будет бойкотировать чемпионат мира в России

 

«Планов по бойкоту чемпионата мира у английской команды нет. Решения по сборной в правительстве никто не принимает», - отметил Джонсон, заявив, что принимать футбольную ассоциацию за правительство в корне неверно. Также он добавил, что болельщики из Великобритании могут не бояться санкций и беспрепятственно посещать матчи в России.

Джонсон напомнил членам парламента о том, что министры и высокопоставленные представители Великобритании, в том числе королевская семья, от визита в Россию отказались. Также британские спецслужбы разместили для своих подданных особые рекомендации, если те запланирую визит в Россию. Им, в частности, посоветовали не злоупотреблять спиртными напитками и отказаться от романтичных связей с россиянками. Единственным советом от Джонсона фанатам было «сохранять бдительность», ведь между Великобританией и Россией имеется политическая напряженность.

Как известно, ранее в середине марта глава МИД Великобритании предупредил жителей Соединенного Королевства о том, что при поездках в Россию имеются возможные риски из-за обстановки во внешних отношениях.
Николай Офицеров
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
СМИ: Англия будет бойкотировать ЧМ-2018 в России исключительно при поддержке УЕФА
СМИ: Англия будет бойкотировать ЧМ-2018 в России исключительно при поддержке УЕФА

Г. Дрейк, возглавляющий футбольную ассоциацию Великобритании, подтвердил, что имеются шансы на то, что национальная сборная будет бойкотировать чемпионату мира

Борис Джонсон отправился в Нью-Йорк для встречи с членами команды Трампа
Борис Джонсон отправился в Нью-Йорк для встречи с членами команды Трампа

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отправился в Нью-Йорк на внеплановую встречу с членами команды президента США Дональда Трампа.

Вице-премьер Великобритании призвал лишить Россию прав на ЧМ 2018
Вице-премьер Великобритании призвал лишить Россию прав на ЧМ 2018

По информации местных СМИ, Ник Клегг, вице-премьер Великобритании, присоединился к призывающим к лишению России права проводить чемпионат мира по футболу в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости